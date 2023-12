Spectacle de Noël : La nuit des merveilles par la Cie L’exode des mirages 2 Place du 19 Mars 1962 Beauregard-Baret, 4 décembre 2023, Beauregard-Baret.

Beauregard-Baret,Drôme

Spectacle de Noël le Samedi 9 Décembre à 15h a la salle des fêtes de Meymans organisé par l’Association Familles Rurales de Jaillans.



Entrée gratuite. Tout public.



Buvette au profit du téléthon..

2 Place du 19 Mars 1962 Espace culturel et rural de Meymans

Beauregard-Baret 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Christmas show on Saturday December 9th at 3pm at the Meymans village hall, organized by the Association Familles Rurales de Jaillans.



Free admission. All ages.



Refreshments in aid of the Telethon.

Espectáculo de Navidad el sábado 9 de diciembre a las 15.00 h en el salón del pueblo de Meymans, organizado por la Association Familles Rurales de Jaillans.



Entrada gratuita. Todos los públicos.



Refrescos a beneficio del Teletón.

Weihnachtsshow am Samstag, den 9. Dezember um 15 Uhr im Festsaal von Meymans, organisiert von der Association Familles Rurales de Jaillans.



Der Eintritt ist frei. Für alle Altersgruppen.



Getränkeausschank zugunsten des Telethon.

