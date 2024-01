CINEMAN DOC- JAPON : LE POID DES TRADITIONS 2 Place du 14 Juillet Béziers, samedi 17 février 2024.

Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 16:00:00

fin : 2024-02-17

Les combats de sumo, pratique ancestrale au Japon, essentiellement masculin, sont associés à la tradition shintoïste qui considère la femme trop « impure » pour pénétrer dans le dohyô, le cercle de combat. Désormais le dohyô s’écrit au féminin en bousculant les traditions et se développe de plus en plus au Japon.

2 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



