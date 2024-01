CONFÉRENCE REGARD SUR L’ART CONTEMPORAIN JAPONAIS 2 Place du 14 Juillet Béziers, samedi 17 février 2024.

Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 14:30:00

fin : 2024-02-17

Trois artistes japonais à découvrir avec des styles et des idées qui enrichiront le regard de chacun sur l’art contemporain.

Trois artistes japonais actuels: Yoshimoto Nara, artiste peintre et céramiste, Chiharu Shiota artiste plasticienne, Shiri Eda, artiste peintre, à découvrir avec des styles et des idées qui enrichiront le regard de chacun sur l’art contemporain.

.

2 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2024-01-06 par OT BEZIERS MEDITERRANEE