Début : 2024-02-14 16:00:00

Début : 2024-02-14 16:00:00

Crée un masque de Pokémon à l'effigie de ton préféré: Bubizar, Miaousss ou Pikachu…Dés 6 ans. Entrée libre. Sur inscription.

Crée un masque de Pokémon: Bulbizar, Pikachu, Miaouss…Il te suffira juste de choisir ton Pokémon, de découper et de coller.

