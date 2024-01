ATELIER LIVE PAINTING 2 Place du 14 Juillet Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

Deux professionnel s'unissent pour créer spontanément une oeuvre d'art hors du commun en interaction avec les participants. participation de EIMA. Entrée libre. Dés 10 ans.

En interaction avec les participants, deux professionnels s’unissent pour créer spontanément une oeuvre d’art hors du commun.

Avec l’école Internationale du Manga et de l’Animation.

Dés 10 ans.

Entrée libre. .

2 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie

