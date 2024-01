QUIZ MUSICAL SPECIAL MANGA 2 Place du 14 Juillet Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

Début : 2024-02-13 16:00:00

fin : 2024-02-13 Testez vos connaissance musicales en identifiant les musiques emblématiques qui ont marqué l’histoire de l’animation japonaise. Inscription sur place. Entrée libre. Dés 10 ans.

2 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie

