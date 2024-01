ATELIER CREATIF-FLEURS DE LOTUS 2 Place du 14 Juillet Béziers, 13 février 2024, Béziers.

Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-13 14:30:00

fin : 2024-02-13

Fabrique une fleur de lotus en origami à partir d’une feuille de papier et de quelques plis malin. Dés 8 ans. Entrée libre. Sur inscription. Pôle enfance.

A partir d’une feuille de papier et de quelques plis, vous pourrez fabriquer en origami une délicate fleur de lotus, célèbre au Japon pour sa capacité a s’élever des eaux salées et troubles pour s’épanouir en une belle fleur pure.

Dés 8 ans

Entrée libre

Sur inscription

Pôle enfance

2 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



