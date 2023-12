MANGAMANIA FLOATING WORLDS 2 Place du 14 Juillet Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

fin : 2024-02-09 18:00:00 Passionné d’images anciennes, Ads Libitum s’amuse à les mélanger avec des personnages récents issus de la Pop Culture. Tout public. Entrée libre aux heures d’ ouvertures de la MAM. 10H-18H.

Passionné d’images aux origines anciennes et lointaines, Ads Libitum s’amuse à les mélanger avec des personnages récents issus de la Pop Culture. Les estampes japonaises, » Ukiyo-e » signifie » image du monde flottant », expression qui prend tout son sens dans sa série intitulé: Floating Worlds, qui met en scène de façon poétique ou simplement amusante des personnages de jeux vidéo rétro ou d’animés dans ces mondes flottants, interrogeant notre rapport avec le temps qui passe et rendant hommage à la culture japonaise.

