Début : 2024-02-16 00:00:00

fin : 2024-02-17 00:00:00 Exposition d’objets typiquement japonais, mis à disposition par le Consulat du Japon à Marseille. Entrée libre. Heures d’ouverture de la MAM.

Exposition d'objets typiquement japonais, mis à disposition par le Consulat du Japon à Marseille. Entrée libre. Heures d'ouverture de la MAM

Venez découvrir une exposition d’objets typiquement japonais, mis à disposition par le Consulat Général du Japon à Marseille.

Entrée libre.

2 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie

