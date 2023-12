PAR LE POUVOIR DU MANGA 2 Place du 14 Juillet Béziers, 11 février 2024, Béziers.

Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 14:00:00

fin : 2024-02-11 18:00:00

De Goldorak à One piece en passant par Candy, remontez le temps et découvrez par cette exposition comment le manga à conquis la France. Tout public. Entrée libre. Heures d’ouverture de la MAM..

Tout public

Entrée libre.

.

2 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-27 par OT BEZIERS MEDITERRANEE