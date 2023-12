CINEMAM-FAMILLE ASADA 2 Place du 14 Juillet Béziers Catégories d’Évènement: Béziers

Hérault CINEMAM-FAMILLE ASADA 2 Place du 14 Juillet Béziers, 9 février 2024, Béziers. Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 18:30:00

fin : 2024-02-09 Dans la famille Asada, Masashi a réalisé son rêve de devenir photographe. Grâce à son travail il va permettre à sa famille ou chaque membre avait un rêve secret, de réaliser que le bonheur est à portée de main. Durée 2h07. Ados/Adultes. Auditorium (VOSTF) Entrée libre..

Dans la famille Asada, Masashi a réalisé son rêve de devenir photographe. Grâce à son travail il va permettre à sa famille ou chaque membre avait un rêve secret, de réaliser que le bonheur est à portée de main. Durée 2h07. Ados/Adultes. Auditorium (VOSTF) Entrée libre.

Dans la famille Asada, chacun a un rêve secret: le grand frère aurait aimé être pilote de Formule 1, le grand père pompier, et la mère rêvait d’être l’épouse de yakuza! Masashi, lui, a réalisé le sien: devenir photographe. Grâce à son travail, il va permettre à chacun de réaliser que le bonheur est à portée de main.

Durée 2h07

Ados/adultes

Auditorium. (VOSTF)

Entrée libre. .

2 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie

Mise à jour le 2023-12-23 par OT BEZIERS MEDITERRANEE Détails Catégories d’Évènement: Béziers, Hérault Autres Code postal 34500 Lieu 2 Place du 14 Juillet Adresse 2 Place du 14 Juillet Ville Béziers Departement Hérault Lieu Ville 2 Place du 14 Juillet Béziers Latitude 43.34757 Longitude 3.22234 latitude longitude 43.34757;3.22234

2 Place du 14 Juillet Béziers Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beziers/