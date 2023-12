CONTE MUSICAL- LE SON DES COULEURS 2 Place du 14 Juillet Béziers, 4 février 2024, Béziers.

Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 14:30:00

fin : 2024-02-04

Découvertes des univers musicaux et sonores particuliers, . Tout public. Entrée libre..

Découvertes des univers musicaux et sonores particuliers, . Tout public. Entrée libre.

Voyage aux couleurs chaleureuses et pétillantes des cuivres, pour petits et grands. Ce conte raconte l’histoire de quatre couleurs de « son » qui se rencontrent et décident de parcourir le monde et l’histoire. Invitation à découvrir les univers musicaux et sonores. Tout public. Entrée libre.

.

2 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-21 par OT BEZIERS MEDITERRANEE