NELSON CINEMAM THEÂTRE
2 Place du 14 Juillet
Béziers

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-02 14:30:00

fin : 2024-02-02 Une brillante avocate doit recevoir chez elle une famille de végétaliens. Comédie aux multiples rebondissements. Entrée libre. 1h45 sans entracte. Ados/Adultes.

Chantal Ladesou, Reine du théâtre de boulevard, offre un éventail de son talent avec cette comédie aux multiples rebondissements.

Une brillante avocate de renom doit recevoir chez elle une famille de végétalien, que va t’il se passer? Comme tous les opposent cela va entraîner des situations ubuesques et des rires en cascade.

2 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie

