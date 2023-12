RENCONTRE JAZZ- KIRK LIGHTSEY TRIO ET LIONEL BELMONDO 2 Place du 14 Juillet Béziers, 1 février 2024, Béziers.

Béziers Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 18:00:00

fin : 2024-02-01

Les musiciens du Trio; Kirk Lightsey, Thibaud Soulas et Sangoma Everett invite Lionel Belmondo, saxoniste mondialement connu à un moment d’échange autour du jazz. Entrée libre. Auditorium de la MAM. Entrée avenue Jean Moulin..

Les musiciens du Trio; Kirk Lightsey, Thibaud Soulas et Sangoma Everett invite Lionel Belmondo, saxoniste mondialement connu à un moment d’échange autour du jazz. Entrée libre. Auditorium de la MAM. Entrée avenue Jean Moulin.

Trio de 3 musiciens : Kirk Ligthsey au piano, Thibaud Soulas à la contrebasse et Sangoma Everett à la batterie invite Lionel Belmondo saxophoniste mondialement connu et nous proposent autour de l’univers du jazz, un moment de partage et d’échange. Entrée libre. Entrée avenue Jean Moulin

Ados/Adultes

.

2 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Mise à jour le 2023-12-23 par OT BEZIERS MEDITERRANEE