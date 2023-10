RENCONTRE AVEC LES TRIOMPHATEURS DE LA FÉRIA – MAM 2 Place du 14 Juillet Béziers, 19 octobre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Venez rencontrer les triomphateurs de la Féria de Béziers 2023, Carlos Olsina et Olivier Margé dans le cadre des Journées Taurines avec la présence de l’artiste Revilla et tout cela présenté par Stephan Guin..

2023-10-19 18:00:00

2 Place du 14 Juillet

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Come and meet the triumphs of the Féria de Béziers 2023, Carlos Olsina and Olivier Margé as part of the Journées Taurines with the presence of artist Revilla and all presented by Stephan Guin.

Venga a conocer a los triunfadores de la Féria de Béziers 2023, Carlos Olsina y Olivier Margé, en el marco de las Journées Taurines, con la presencia del artista Revilla y todo ello presentado por Stephan Guin.

Treffen Sie die Triumphatoren der Féria de Béziers 2023, Carlos Olsina und Olivier Margé im Rahmen der Journées Taurines mit der Anwesenheit des Künstlers Revilla und all dies präsentiert von Stephan Guin.

Mise à jour le 2023-10-05 par OT BEZIERS MEDITERRANEE