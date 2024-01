Concert chant et orgue Open piano 2 Place des Victimes du 2 Juillet 1944 Lion-sur-Mer, dimanche 14 janvier 2024.

Lion-sur-Mer Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-14 17:00:00

fin : 2024-01-14

Meri Mouradian et Tom Rioult, qui se connaissent depuis plusieurs années, ont développé une belle amitié musicale. Ils proposent ici au public un voyage spirituel et contemplatif en musique, à travers le temps et les nations.

Des pages méditatives et solaires de Vivaldi, Purcell (Sweeter than Roses), Bach ou Fauré (In Paradisum), y côtoieront des pièces plus romantiques, aux accents poignants, comme la célèbre

Vocalise de Rachmaninov, ou rattachées à la tradition arménienne que connait parfaitement Meri Mouradian.

A noter que ce concert comportera des œuvres de la grande pédagogue Nadia Boulanger, qui a enseigné autant à Daniel Barenboïm ou Miguel Ángel Estrella qu’à Philip Glass, Astor Piazzola ou Quincy Jones.

Plusieurs œuvres à l’orgue seul jalonneront ce programme, notamment les Litanies de Jehan Alain, contemporain de Nadia Boulanger.

A l’issue du concert, une dégustation de vin chaud sera proposée au public.

Eglise Saint Pierre – 17h00 participation libre

2 Place des Victimes du 2 Juillet 1944 Église Saint-Pierre de Lion-sur-Mer

Lion-sur-Mer 14780 Calvados Normandie



Mise à jour le 2024-01-06 par OT Caen la Mer