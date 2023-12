Noël des Associations 2 Place des Rencontres Château-Thierry Catégories d’Évènement: Aisne

Découvrez le Noël des Associations de Château-Thierry

Le 20 décembre 2023 de 14h00 à 18h30. Il y aura des animations. Maquillage, structure gonflables, jeux en bois, activités manuelles. À 17h30 il y aura un spectacle de Noël. Cet évènement se déroulera au Palais des Rencontres à Château-Thierry. Pour assister au spectacle, veuillez vous inscrire au 03 65 81 03 38. Joyeuses Fêtes!! 0 .

2 Place des Rencontres

Château-Thierry 02400

