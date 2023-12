Cet évènement est passé La clé des Portes de la Champagne 2 Place des États-Unis Château-Thierry Catégories d’Évènement: Aisne

fin : 2025-01-31 12:30:00 . Découvrez les richesses touristiques des Portes de la Champagne concentrées en un lieu unique. Au cœur de la Maison du Tourisme, l’exposition « Les Clés des Portes de la Champagne » vous présentera de manière ludique les grandes thématiques de notre destination. Nature, œnotourisme, patrimoine, mémoire et Culture vous permettrons de mieux comprendre notre riche territoire et son histoire pleine de rebondissements. Touchez, sentez, observez, grâce à cette exposition interactive, le territoire n’aura plus aucun secret pour vous.

Un moyen unique de tout voir avant de prendre la route et de découvrir nos richesses sur place. L’exposition « Les Clés des Portes de la Champagne » a été financée à hauteur de 80% par les fonds européens agricoles de développement rural dans le cadre du programme de développement rural de Picardie. L’Europe investit dans les zones rurales. 0 .

