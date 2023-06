Apprenti Pêcheur 2 place des casernes Navarrenx, 4 août 2023, Navarrenx.

Navarrenx,Pyrénées-Atlantiques

Initiation pêche et découverte du milieu aquatique.

Maximum 6 participants.

Les 10 à 14 ans doivent être accompagnés par un adulte.

Réservations et inscriptions à l’Office de Tourisme du Béarn des Gaves..

2023-08-04 à ; fin : 2023-08-04 12:00:00. EUR.

2 place des casernes Office de Tourisme

Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



An introduction to fishing and the aquatic environment.

Maximum 6 participants.

Children aged 10 to 14 must be accompanied by an adult.

Bookings and registrations at the Béarn des Gaves Tourist Office.

Introducción a la pesca y al medio acuático.

Máximo 6 participantes.

Los niños de 10 a 14 años deben ir acompañados de un adulto.

Reservas e inscripciones en la Oficina de Turismo de Béarn des Gaves.

Einführung in das Angeln und Entdeckung der aquatischen Umwelt.

Maximal 6 Teilnehmer.

Die 10- bis 14-Jährigen müssen von einem Erwachsenen begleitet werden.

Reservierungen und Anmeldungen beim Fremdenverkehrsamt des Béarn des Gaves.

