Fred K. et Gilles Petitjean en concert 2 place de théâtre Besançon, 26 janvier 2024, Besançon.

Besançon Doubs

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 20:00:00

fin : 2024-01-26 22:30:00

.

Fred K et Gilles Petitjean unissent leurs talents pour vous proposer un concert caritatif en soutien à France Alzheimer Doubs.

Frédéric Kerbidi alias « Fred K. » est un artiste de Besançon né à l’île de la Réunion. Et la musique, c’est son milieu, son ADN. Il y passe beaucoup de son temps libre. Cet « homme-orchestre », qui écrit, compose et joue de tous les instruments, totalise maintenant plusieurs centaines de milliers de vues sur les réseaux

Il travaille de nuit dans un institut qui accueille des jeunes enfants en difficulté sociales, un sujet qui lui a inspiré aussi une très belle chanson « Not alone ».

Baigné dans la musique dès l’enfance avec des parents mélomanes, il s’intéresse très tôt à différentes sonorités et particulièrement à la batterie.

En solo, ce qu’il fait, c’est de la variété pop française. Depuis 2009, il compose et écrit ses textes. Il a déjà sorti plusieurs titres dont un chansigne, comprenez un clip en langue des signes.

Dès ses 14 ans il deviendra le batteur de nombreuses formations rock, et joue toujours comme batteur à ce jour dans le groupe « Ze Kingz ».

Gilles Petitjean, très connu comme chanteur du groupe Ivanov dans les années 90 avec le tube « Les nuits sans soleil », excelle dans la musique depuis près de 50 ans ! Avec son groupe Les Spiders depuis plus de 20 ans, ils sont devenus des figures musicales connues et reconnues.

Une carrière débutée en 1973, que l’artiste originaire du Doubs ne peut stopper. « C’est un plaisir et un besoin. A 65 ans je suis

encore fou de musique, je veux partager cette passion. » Et l’engouement reste intact.

Un producteur de tournée des années 80 l’a contacté en 2018 pour participer aux concerts. Et ce sont toutes les générations qui le découvrent ou redécouvrent et prennent plaisir à l’écouter !

Les Spiders continuent de tourner alors qu’en parallèle Gilles a sorti son 3ème album solo en 2022.

Après des autres réalisations pour enfants, aujourd’hui le chanteur fait tout, tout seul.

Le ciel est bleu, c’est un nouveau mélange de pop et rock qui a fait la force du chanteur pendant toutes ces années.

Notre ami Fred K. est à l’origine de ce concert. Pour la petite et surtout très belle histoire, il a composé une magnifique chanson en début d’année, intitulée « Comme une larme », traitant de la maladie d’Alzheimer, et en hommage à sa grand-mère partie quelques mois plus tôt.

Comme à son habitude, il y a mis tout son coeur, et transpose sa chanson en images, qui donne un très beau clip, sur un sujet qui nous touche tous de près ou de loin.

Ne souhaitant pas s’arrêter là, Fred contacte l’antenne locale de l’association France Alzheimer, expose son projet et lance l’idée d’un concert pour soutenir les personnes qui luttent contre cette maladie et aussi ceux qui les accompagnent.

Il contacte son ami Gilles Petitjean, qui répond aussitôt présent, et c’est un honneur de les accompagner pour la réalisation de ce spectacle, qui promet de très beaux moments de musique et de chanson.

2 place de théâtre GRAND KURSAAL

Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-22 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON