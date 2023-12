Nuit de la Lecture 2 Place de Newquay Dinard, 20 janvier 2024, Dinard.

Dinard Ille-et-Vilaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-20 18:00:00

fin : 2024-01-20 00:00:00

Cette année pour la première fois, la médiathèque L’ourse participe à la 7è édition des Nuits de la Lecture. Son thème, la peur ! Les espaces déploient leurs collections et à chaque heure commencent différents ateliers pour tous les publics. Composez votre programme !

samedi 20 janvier de 18h à minuit

PETITES FRAYEURS…

de 18h00 à 22h00

BLIND TEST

Une BO, un cri, un son… Fouillez dans votre mémoire pour reconnaitre les extraits sonores d’œuvres cinématographiques. Saurez-vous retrouver ces films qui font peur ?

CONTES-MYSTÈRES À LA BROUETTE…

La peur a-t-elle des plumes, des pattes ou des cornes ? La peur du loup est-elle voisine de la peur du noir ? Comment chasser un cauchemar volant ? Et comment faire face aux dragons ? Avec ses histoires, chants, musiques et formulettes mystérieuses, la conteuse bretonne, Marie Chiff’mine vous proposera des aventures et des voyages remplis de peur.

À la suite de sa représentation, certains pourront affronter leur propre peur en lisant à voix haute le texte de leur choix.

ENQUÊTE COLLECTIVE – HER STORY

Grâce à des vidéos d’archives, reconstituez et vérifiez l’histoire d’Eve venue déclarer la disparition de son mari…

Ados et adultes

JEUX EN FAMILLE

Devenez membre d’une équipe d’enquêteurs et élucidez les crimes d’une ville où les découvertes macabres semblent apparaitre à chaque coin de rue. Un jeu coopératif dans lequel déduction et oeil affuté seront vos meilleurs atouts. Aux plus jeunes, la célèbre sorcière des albums de Cornebidouille lancera un défi : préparer sa soupe favorite, la mistigrouille !

MÊME PAS PEUR !

18h00 > 19h00 – Heure du conte pour les 3-5 ans – Sur réservation

19h00 > 20h00 – Jeu de devinettes – Sur réservation

20h00 > 21h00 – Heure du conte pour les 6-8 ans – Sur réservation

21h00 > 22h00 – Découverte des livres jeunesse qui font peur – Sur réservation

… ET GRANDS FRISSONS !

de 22h00 à minuit

Place à l’exploration et aux sueurs froides…

JEU DE TIRS AVEC LE CASQUE DE RÉALITÉ VIRTUELLE

Embarquez dans le manège désenchanté, affûtez vos réflexes et tirez sur tout ce qui bouge pour rester vivant !

Adolescents (+16) et adultes – Sur réservation

KILLER PARTY, IL NE DOIT EN RESTER QU’UN…

La médiathèque est à vous et 15 autres joueurs… Un seul trésor y est caché ! Alors, à l’aide d’indices, suivez la piste qui vous y mènera. Mais aurez-vous le cran d’éliminer vos concurrents ?

Adolescents (+12) et adultes – Sur réservation

2 Place de Newquay Médiathèque l’Ourse

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne



