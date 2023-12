Tous au jardin – Les oiseaux 2 Place de Newquay Dinard Catégories d’Évènement: Dinard

fin : 2024-01-13 17:00:00 . La médiathèque L’Ourse se met au vert un samedi par mois !

Dans la continuité de la grainothèque, L’ourse vous initie aux techniques du jardinage. Tous les mois, Brahim Cambier, animateur nature formé à l’éco-jardinage, vous proposera conseils pratiques et savoir-faire. Pendant l’hiver, hébergez des oiseaux dans votre jardin. Un atelier pour fabriquer un nichoir et profiter des bons conseils de Brahim Cambier, le jardinier éco-responsable. Protéger et nourrir les oiseaux en hiver. samedi 13 janvier – 15h00 à 17h00

Médiathèque L’Ourse Gratuit – Inscription conseillée

Les réservations sont activées 1 mois avant la date de l’animation

Inscriptions en ligne, par téléphone (02.99.46.28.30) ou directement sur place ! .

2 Place de Newquay Médiathèque l’Ourse

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne

