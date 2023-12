La nuit de la lecture 2 place de l’église Tercis-les-Bains, 19 janvier 2024, Tercis-les-Bains.

Tercis-les-Bains Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 18:30:00

fin : 2024-01-19 20:00:00

Sensibilisation au langage des signes par le biais d’animation d’histoires lues et signées..

2 place de l’église Médiathèque

Tercis-les-Bains 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



