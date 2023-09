Le jour de la Nuit 2 place de l’église Tercis-les-Bains, 13 octobre 2023, Tercis-les-Bains.

Tercis-les-Bains,Landes

Les animaux de la nuit

Extinction de l’éclairage public sur toute la commune, observation, écoute, recherche des gîtes des chauves souris en collaboration avec le CPIE du Seignanx..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 20:30:00. EUR.

2 place de l’église Médiathèque

Tercis-les-Bains 40180 Landes Nouvelle-Aquitaine



Animals of the night

Switching off public lighting throughout the commune, observing, listening and searching for bat roosts in collaboration with the CPIE du Seignanx.

Animales de la noche

Apagado del alumbrado público en todo el municipio, observación, escucha y búsqueda de dormideros de murciélagos en colaboración con el CPIE du Seignanx.

Die Tiere der Nacht

Ausschalten der Straßenbeleuchtung in der gesamten Gemeinde, Beobachtung, Abhören, Suche nach Fledermausunterkünften in Zusammenarbeit mit dem CPIE du Seignanx.

Mise à jour le 2023-09-19 par OT Grand Dax