Petit Déjeuner Musical 2 place de l’Eglise Savigny-sur-Aisne, 23 septembre 2023, Savigny-sur-Aisne.

Savigny-sur-Aisne,Ardennes

Une journée à Savigny, Petit Déjeuner Musical en vedette Lucie Joy à 10h30 à la bibliothèque, à 16h une spectacle de marionnettes intitulé Vol 187 de la cie Air Brouette à la salle Jen-Louis Payart. Elle vient mettre le feu, mais c’est un feu de joie ! Sous des airs de chansons aux mélodies entêtantes, Lucie Joy dompte les enjeux contemporains avec des textes engagés, un flow éclatant et une énergie contagieuse.Renseignements et réservations : 03.24.71.64.77; accueil.lestourelles@wandoo.fr. Organisation : Association Culturelle Les Tourelles..

2023-09-23 fin : 2023-09-23 . .

2 place de l’Eglise

Savigny-sur-Aisne 08400 Ardennes Grand Est



A day in Savigny, Musical Breakfast featuring Lucie Joy at 10:30 a.m. at the library, and at 4 p.m. a puppet show entitled Vol 187 by the Air Brouette company at Salle Jen-Louis Payart. She’s coming to set things on fire, but it’s a bonfire! With her heady melodies, Lucie Joy tames contemporary issues with committed lyrics, a dazzling flow and contagious energy.Information and reservations: 03.24.71.64.77; accueil.lestourelles@wandoo.fr. Organized by Association Culturelle Les Tourelles.

Un día en Savigny, Desayuno musical protagonizado por Lucie Joy a las 10.30 h en la biblioteca, y a las 16 h un espectáculo de marionetas titulado Vol 187 a cargo de la compañía Air Brouette en la Salle Jen-Louis Payart. Viene a prender fuego, ¡pero es una hoguera! Con sus melodías embriagadoras, Lucie Joy domestica los temas contemporáneos con letras comprometidas, una fluidez brillante y una energía contagiosa. Información y reservas: 03.24.71.64.77; accueil.lestourelles@wandoo.fr. Organiza: Association Culturelle Les Tourelles.

Ein Tag in Savigny, Musikalisches Frühstück in der Hauptrolle Lucie Joy um 10:30 Uhr in der Bibliothek, um 16 Uhr ein Puppentheaterstück mit dem Titel Vol 187 der Cie Air Brouette im Jen-Louis Payart-Saal. Sie kommt, um ein Feuer zu entfachen, aber es ist ein Freudenfeuer! Unter der Oberfläche von Chansons mit eingängigen Melodien bändigt Lucie Joy die zeitgenössischen Herausforderungen mit engagierten Texten, einem strahlenden Flow und einer ansteckenden Energie.Auskünfte und Reservierungen: 03.24.71.64.77; accueil.lestourelles@wandoo.fr. Organisation: Association Culturelle Les Tourelles.

Mise à jour le 2023-09-19 par Ardennes Tourisme