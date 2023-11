Concert de Noël – La Croche Choeur 2 place de l’église Kaysersberg Vignoble, 17 décembre 2023, Kaysersberg Vignoble.

Kaysersberg Vignoble,Haut-Rhin

Retrouvez le groupe La Croche Choeur lors de ce superbe concert de Noël, alliant moderne et traditionnel, d’ici et d’ailleurs..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 17:30:00. EUR.

2 place de l’église

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est



Join La Croche Choeur for this superb Christmas concert, combining modern and traditional music from near and far.

Únase a La Croche Choeur en este magnífico concierto de Navidad, que combina música moderna y tradicional de cerca y de lejos.

Erleben Sie die Gruppe La Croche Choeur bei diesem wunderschönen Weihnachtskonzert, das moderne und traditionelle Lieder von hier und anderswo verbindet.

