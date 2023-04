EXPOSITION DE PEINTURE DE JEAN-FRANÇOIS CHAUSSEPIED 2 Place de l’Église Ingrandes-Le Fresne sur Loire Catégories d’Évènement: Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire

Maine-et-Loire

EXPOSITION DE PEINTURE DE JEAN-FRANÇOIS CHAUSSEPIED 2 Place de l’Église, 18 mars 2023, Ingrandes-Le Fresne sur Loire. Exposition intitulée « Les couleurs du silence » de l’artiste peintre breton, Jean-François Chaussepied, à la Galerie L’Épi à Ingrandes-Le Fresne sur Loire. Entrée libre..

2023-03-18 à ; fin : 2023-04-23 . .

2 Place de l’Église Galerie l’épi

Ingrandes-Le Fresne sur Loire 49123 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Exhibition entitled « Les couleurs du silence » by the Breton painter, Jean-François Chaussepied, at the Galerie L’Épi in Ingrandes-Le Fresne sur Loire. Free entrance. Exposición « Les couleurs du silence » del pintor bretón Jean-François Chaussepied, en la Galerie L’Épi de Ingrandes-Le Fresne sur Loire. Entrada gratuita. Ausstellung mit dem Titel « Les couleurs du silence » des bretonischen Malers Jean-François Chaussepied in der Galerie L’Épi in Ingrandes-Le Fresne sur Loire. Freier Eintritt. Mise à jour le 2023-03-14 par eSPRIT Pays de la Loire

Détails Catégories d’Évènement: Ingrandes-le-Fresne-sur-Loire, Maine-et-Loire Autres Lieu 2 Place de l'Église Adresse 2 Place de l'Église Galerie l'épi Ville Ingrandes-Le Fresne sur Loire Departement Maine-et-Loire Lieu Ville 2 Place de l'Église Ingrandes-Le Fresne sur Loire

2 Place de l'Église Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ingrandes-le fresne sur loire/

EXPOSITION DE PEINTURE DE JEAN-FRANÇOIS CHAUSSEPIED 2 Place de l’Église 2023-03-18 was last modified: by EXPOSITION DE PEINTURE DE JEAN-FRANÇOIS CHAUSSEPIED 2 Place de l’Église 2 Place de l'Église 18 mars 2023 2 Place de l'Église Ingrandes-Le Fresne sur Loire

Ingrandes-Le Fresne sur Loire Maine-et-Loire