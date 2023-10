SOIRÉE JEUX 2 place de l’église Fillières, 18 novembre 2023, Fillières.

Fillières,Meurthe-et-Moselle

Rencontre autour des jeux de société pour petits et grands.

De 15h à 18h, pour les jeunes joueurs.

De 18h à minuit, pour les adultes.. Tout public

Samedi 2023-11-18 15:00:00 fin : 2023-11-18 15:00:00. 0 EUR.

2 place de l’église Espace communal et culturel

Fillières 54560 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Board games for young and old.

From 3pm to 6pm, for young players.

From 6pm to midnight, for adults.

Juegos de mesa para grandes y pequeños.

De 15:00 a 18:00, para los más jóvenes.

De 18:00 a 24:00, para adultos.

Treffen rund um Gesellschaftsspiele für Jung und Alt.

Von 15:00 bis 18:00 Uhr, für junge Spieler.

Von 18 Uhr bis Mitternacht, für Erwachsene.

Mise à jour le 2023-10-26 par OT DU GRAND LONGWY