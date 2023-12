Atelier « Derrière les fourneaux du Père Noël » 2 Place de l’Église Cerisiers Catégories d’Évènement: Cerisiers

Yonne Atelier « Derrière les fourneaux du Père Noël » 2 Place de l’Église Cerisiers, 27 décembre 2023, Cerisiers. Cerisiers Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-27 14:30:00

fin : 2023-12-27 . Passez derrière les fourneaux du Père Noël pour préparer de délicieux biscuits et écouter de belles histoires de Noël.

Atelier sur inscription.

À partir de 4 ans. .

2 Place de l’Église Médiathèque

Cerisiers 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-09 par OT Sens et Sénonais Détails Catégories d’Évènement: Cerisiers, Yonne Autres Code postal 89320 Lieu 2 Place de l'Église Adresse 2 Place de l'Église Médiathèque Ville Cerisiers Departement Yonne Lieu Ville 2 Place de l'Église Cerisiers Latitude 48.131865 Longitude 3.487301 latitude longitude 48.131865;3.487301

2 Place de l'Église Cerisiers Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cerisiers/