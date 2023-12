Soirée jeux de société 2 Place de l’Église Cerisiers Catégories d’Évènement: Cerisiers

Yonne Soirée jeux de société 2 Place de l’Église Cerisiers, 22 décembre 2023, Cerisiers. Cerisiers Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-22 18:00:00

fin : 2023-12-22 21:00:00 . Pour patienter jusqu’au réveillon, la médiathèque de Cerisiers vous propose une soirée jeux de société pour tester leur nouveaux jeux mais aussi leur faire découvrir les vôtres. .

2 Place de l’Église Médiathèque

Cerisiers 89320 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-09 par OT Sens et Sénonais Détails Catégories d’Évènement: Cerisiers, Yonne Autres Code postal 89320 Lieu 2 Place de l'Église Adresse 2 Place de l'Église Médiathèque Ville Cerisiers Departement Yonne Lieu Ville 2 Place de l'Église Cerisiers Latitude 48.131865 Longitude 3.487301 latitude longitude 48.131865;3.487301

2 Place de l'Église Cerisiers Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cerisiers/