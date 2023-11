Exposition de la Tête aux Pieds et Machines de Confection de Vêtements 2 Place de l’Église Bénévent-l’Abbaye, 1 décembre 2023, Bénévent-l'Abbaye.

Bénévent-l’Abbaye,Creuse

La Maison des patrimoines accueille d’anciennes machines de confection de vêtements de Mohair de Lo et l’exposition itinérante des archives de la Creuse, « De La Tête aux Pieds, Histoire du Vêtement dans la Creuse ».

Par cette exposition, les personnes pourront découvrir les différentes fonctions du vêtement (protection, communication sociale, professionnelle…) dans un espace et temps donnés et l’évolution des techniques et outils de fabrication..

2023-12-01 fin : 2024-04-27 18:30:00. EUR.

2 Place de l’Église

Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The Maison des patrimoines hosts old Mohair de Lo garment-making machines and the traveling exhibition from the Creuse archives, « De La Tête aux Pieds, Histoire du Vêtement dans la Creuse ».

Through this exhibition, visitors can discover the different functions of clothing (protection, social communication, professional…) in a given space and time, and the evolution of manufacturing techniques and tools.

La Maison des patrimoines alberga antiguas máquinas de confección Mohair de Lo y la exposición itinerante de los archivos de Creuse « De La Tête aux Pieds, Histoire du Vêtement dans la Creuse ».

A través de esta exposición, los visitantes pueden descubrir las diferentes funciones del vestido (protección, comunicación social, profesional…) en un espacio y una época determinados y la evolución de las técnicas y herramientas de fabricación.

Das Maison des patrimoines beherbergt alte Maschinen zur Herstellung von Kleidung aus Mohair de Lo und die Wanderausstellung des Archivs des Departements Creuse « De La Tête aux Pieds, Histoire du Vêtement dans la Creuse » (Von Kopf bis Fuß, Geschichte der Kleidung in der Creuse).

Anhand dieser Ausstellung können die Menschen die verschiedenen Funktionen der Kleidung (Schutz, soziale Kommunikation, Beruf…) in einem bestimmten Raum und zu einer bestimmten Zeit sowie die Entwicklung der Herstellungstechniken und -werkzeuge entdecken.

