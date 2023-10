Boutique de Noël de la Maison des Patrimoines 2 place de l’Église Bénévent-l’Abbaye, 14 novembre 2023, Bénévent-l'Abbaye.

Bénévent-l’Abbaye,Creuse

Venez découvrir la boutique de noël des artisans et artistes de la Maison des Patrimoines de Bénévent l’Abbaye et trouvez le cadeau à mettre sous le sapin, du mardi au samedi de 14h 30 à 18h 30..

2023-11-14 fin : 2023-12-22 18:30:00. .

2 place de l’Église Maison des Patrimoines

Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the Maison des Patrimoines de Bénévent l?Abbaye?s Christmas boutique of craftsmen and artists, and find the perfect gift to put under the tree, Tuesday to Saturday, 2.30 pm to 6.30 pm.

Venga a descubrir la tienda de Navidad de artesanos y artistas de la Maison des Patrimoines de Bénévent l’Abbaye y encuentre el regalo que desea poner bajo el árbol, de martes a sábado de 14.30 a 18.30 h.

Entdecken Sie die Weihnachtsboutique der Kunsthandwerker und Künstler des Maison des Patrimoines de Bénévent l’Abbaye und finden Sie ein Geschenk, das Sie unter den Baum legen können, dienstags bis samstags von 14:30 bis 18:30 Uhr.

