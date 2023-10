Balade Contée 2 Place de l’Église Bénévent-l’Abbaye, 31 octobre 2023, Bénévent-l'Abbaye.

Bénévent-l’Abbaye,Creuse

Rendez-vous devant la Maison des Patrimoines,

Tarif : 2 €uros/participant, – 5 ans : gratuit.

Inscriptions sur place : 06 75 27 28 73 ou mirella.carreon@hotmail.co.uk.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 18:30:00. EUR.

2 Place de l’Église Maison des Patrimoines

Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Meet in front of the Maison des Patrimoines,

Price: 2 ?uros/participant, – 5 years: free.

On-site registration: 06 75 27 28 73 or mirella.carreon@hotmail.co.uk

Encuentro frente a la Maison des Patrimoines,

Precio: 2 euros/participante, menores de 5 años: gratis.

Inscripciones in situ: 06 75 27 28 73 o mirella.carreon@hotmail.co.uk

Treffpunkt vor dem Maison des Patrimoines,

Preis: 2 ?uros/Teilnehmer, – 5 Jahre: kostenlos.

Anmeldungen vor Ort: 06 75 27 28 73 oder mirella.carreon@hotmail.co.uk

