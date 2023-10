Présentation des Relevés Architecturaux de l’Abbatiale 2 Place de l’Eglise Bénévent-l’Abbaye, 21 octobre 2023, Bénévent-l'Abbaye.

Bénévent-l’Abbaye,Creuse

Avec YBERT Arnaud : Maître de Conférences en Histoire de l’Art à Quimper, DERORY Théo : Doctorant, HOMBURGER Lou et AUBOURG Anna : Etudiantes Master Histoire de l’Art, SPARHUBERT Eric : Maître de Conférence en Histoire de l’Art à Limoges, RACINET Sabine : Professeure Agrégée de Lettres Classique..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 17:30:00. EUR.

2 Place de l’Eglise Maison des Patrimoines – Salle Voûtée

Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine



With YBERT Arnaud: Senior Lecturer in Art History, Quimper, DERORY Théo: PhD student, HOMBURGER Lou and AUBOURG Anna: Art History Masters students, SPARHUBERT Eric: Senior Lecturer in Art History, Limoges, RACINET Sabine: Professor of Classical Literature.

Con YBERT Arnaud: Profesor titular de Historia del Arte en Quimper, DERORY Théo: Doctorando, HOMBURGER Lou y AUBOURG Anna: Estudiantes de máster en Historia del Arte, SPARHUBERT Eric: Profesor titular de Historia del Arte en Limoges, RACINET Sabine: Profesora de clásicas.

Mit YBERT Arnaud: Dozent für Kunstgeschichte in Quimper, DERORY Théo: Doktorand, HOMBURGER Lou und AUBOURG Anna: Studentinnen des Masterstudiengangs Kunstgeschichte, SPARHUBERT Eric: Dozent für Kunstgeschichte in Limoges, RACINET Sabine: Professeure Agrégée de Lettres Classique.

Mise à jour le 2023-10-11 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse