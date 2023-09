A la Découverte de l’Architecture de l’église abbatiale 2 Place de l’Eglise Bénévent-l’Abbaye, 14 octobre 2023, Bénévent-l'Abbaye.

Bénévent-l’Abbaye,Creuse

Venez découvrir l’architecture de l’église abbatiale de Bénévent l’Abbaye et ainsi plonger dans le monde des bâtisseurs du Moyen Age.

Rendez vous à la Maison des Patrimoines.

2023-10-14 fin : 2023-10-14 . EUR.

2 Place de l’Eglise Maison des Patrimoines

Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the architecture of the abbey church of Bénévent l’Abbaye and plunge into the world of medieval builders.

Meet at the Maison des Patrimoines

Venga a descubrir la arquitectura de la iglesia abacial de Bénévent l’Abbaye y sumérjase en el mundo de los constructores de la Edad Media.

Encuentro en la Maison des Patrimoines

Entdecken Sie die Architektur der Abteikirche von Bénévent l’Abbaye und tauchen Sie so in die Welt der Baumeister des Mittelalters ein.

Treffpunkt: Maison des Patrimoines (Haus des Kulturerbes)

