Exposition « Unirêve » de Mirella Carreron 2 Place de l’Église Bénévent-l’Abbaye, 7 octobre 2023, Bénévent-l'Abbaye.

Bénévent-l’Abbaye,Creuse

Mirella CARRERON, autodidacte illustratrice, peintre et autrice de roman, est installée à la Maison des Patrimoines depuis juin 2022. Elle utilise différents supports et matériaux dans son travail artistique et vous propose son exposition « Unirêve » illustrée afin de découvrir son univers fantasy. Depuis toujours inspirée par l’animation, la BD, les univers fantastiques, médiévaux et antiques voici un aperçu de ce qui l’anime depuis l’enfance.

Vernissage : le samedi 07 octobre à 18h 00..

2023-10-07 fin : 2023-11-04 18:30:00. EUR.

2 Place de l’Église

Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Mirella CARRERON, self-taught illustrator, painter and author of novels, has been based at the Maison des Patrimoines since June 2022. She uses a variety of media and materials in her artistic work, and offers you her illustrated « Unirêve » exhibition to discover her fantasy universe. Always inspired by animation, comics, fantasy, medieval and ancient worlds, here’s a glimpse of what’s been driving her since childhood.

Opening: Saturday, October 07 at 6:00 pm.

Mirella CARRERON, ilustradora autodidacta, pintora y autora de novelas, está instalada en la Maison des Patrimoines desde junio de 2022. Utiliza diversos medios y materiales en su trabajo artístico, y ahora le invita a descubrir su mundo de fantasía en su exposición ilustrada « Unirêve ». Siempre se ha inspirado en la animación, los cómics, la fantasía y los mundos medieval y antiguo, y aquí tiene una muestra de lo que la ha inspirado desde su infancia.

Inauguración: sábado 7 de octubre a las 18.00 horas.

Mirella CARRERON, autodidaktische Illustratorin, Malerin und Romanautorin, hat sich seit Juni 2022 im Maison des Patrimoines niedergelassen. Sie verwendet in ihrer künstlerischen Arbeit verschiedene Medien und Materialien und bietet Ihnen ihre illustrierte Ausstellung « Unirêve » an, um ihre Fantasy-Welt zu entdecken. Seit jeher inspiriert von Animationen, Comics, fantastischen, mittelalterlichen und antiken Welten hier ein Einblick in das, was sie seit ihrer Kindheit antreibt.

Vernissage: Samstag, den 07. Oktober um 18.00 Uhr.

Mise à jour le 2023-09-15 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse