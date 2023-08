Exposition de Josette Pasquet et Claudette Parinaud 2 Place de l’Église Bénévent-l’Abbaye, 6 septembre 2023, Bénévent-l'Abbaye.

Bénévent-l’Abbaye,Creuse

Du 06 au 30 septembre, la Maison des Patrimoines de Bénévent l’Abbaye accueille l’exposition de peintures de Josette Pasquet et Claudette Parinaud..

2023-09-06 fin : 2023-09-09 18:30:00. EUR.

2 Place de l’Église Maison des Patrimoines

Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine



From September 06 to 30, the Maison des Patrimoines in Bénévent l’Abbaye is hosting an exhibition of paintings by Josette Pasquet and Claudette Parinaud.

Del 6 al 30 de septiembre, la Maison des Patrimoines de Bénévent l’Abbaye acoge una exposición de pinturas de Josette Pasquet y Claudette Parinaud.

Vom 06. bis 30. September findet im Maison des Patrimoines in Bénévent l’Abbaye eine Ausstellung von Gemälden von Josette Pasquet und Claudette Parinaud statt.

