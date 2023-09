Exposition de Rym Esseghaier 2 Place de l’Église Bénévent-l’Abbaye, 8 août 2023, Bénévent-l'Abbaye.

Bénévent-l’Abbaye,Creuse

Du 6 août au 1er octobre, la Maison des Patrimoines de Bénévent l’Abbaye accueille l’exposition de Rym Esseghaier, membre du CAC23.

D’origine tunisienne, Rym Essegaheir est diplômée de l’ESAD-Talm Le Mans. Sa pratique oscille entre travail de la céramique émaillée, vidéo, installation et performance.

D’une manière simple et poétique, elle explore un champ du paysage qui passe souvent pour inaperçu : la flaque d’eau.

L’artiste joue de cette non-forme liquide pour proposer, en négatif, des sculptures séduisantes et brillantes, une vidéo assez contemplative et une installation sonore interactive.

L’élément fluide devient le spectacle de nos pensées aspirées par si peu de profondeur. Comme Narcisse, ce reflet limpide nous absorbe jusqu’à ce que la lecture se brouille dans la terre mouvante et boueuse..

2023-08-08 fin : 2023-08-13 18:30:00. EUR.

2 Place de l’Église Maison des Patrimoines

Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine



From August 6th to October 1st, the Maison des Patrimoines in Bénévent l’Abbaye is hosting an exhibition by CAC23 member Rym Esseghaier.

Of Tunisian origin, Rym Essegaheir is a graduate of ESAD-Talm Le Mans. Her practice oscillates between glazed ceramics, video, installation and performance.

In a simple, poetic way, she explores a field of the landscape that often goes unnoticed: the puddle.

The artist plays on this liquid non-form to propose, in negative, seductive and brilliant sculptures, a rather contemplative video and an interactive sound installation.

The fluid element becomes the spectacle of our thoughts sucked in by so little depth. Like Narcissus, this limpid reflection absorbs us until our reading becomes blurred in the shifting, muddy earth.

Del 6 de agosto al 1 de octubre, la Maison des Patrimoines de Bénévent l’Abbaye acoge una exposición de Rym Esseghaier, miembro del CAC23.

De origen tunecino, Rym Essegaheir se graduó en la ESAD-Talm Le Mans. Su obra oscila entre la cerámica vidriada, el vídeo, la instalación y la performance.

De forma sencilla y poética, explora un ámbito del paisaje que a menudo pasa desapercibido: el charco.

La artista juega con esta no-forma líquida para proponer, en negativo, esculturas seductoras y brillantes, un vídeo más bien contemplativo y una instalación sonora interactiva.

El elemento fluido se convierte en el espectáculo de nuestros pensamientos aspirados por tan poca profundidad. Como Narciso, este límpido reflejo nos absorbe hasta que nuestra lectura se difumina en la tierra movediza y fangosa.

Vom 6. August bis zum 1. Oktober ist im Maison des Patrimoines in Bénévent l’Abbaye die Ausstellung von Rym Esseghaier, Mitglied des CAC23, zu sehen.

Rym Essegaheir ist tunesischer Abstammung und Absolventin der ESAD-Talm Le Mans. Ihre Praxis bewegt sich zwischen der Arbeit mit glasierter Keramik, Video, Installation und Performance.

Auf einfache und poetische Weise erforscht sie ein Feld der Landschaft, das oft unbemerkt bleibt: die Wasserpfütze.

Die Künstlerin spielt mit dieser flüssigen Nichtform, um als Negativform verführerische, glänzende Skulpturen, ein ziemlich kontemplatives Video und eine interaktive Klanginstallation anzubieten.

Das flüssige Element wird zum Schauspiel unserer Gedanken, die von so wenig Tiefe eingesogen werden. Wie Narziss saugt uns diese klare Spiegelung auf, bis die Lesung in der sich bewegenden, schlammigen Erde verschwimmt.

Mise à jour le 2023-08-26 par Creuse Tourisme