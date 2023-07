Exposition « Balade en dessins » de Jean Luc Bouchaud 2 Place de l’Eglise Bénévent-l’Abbaye, 5 août 2023, Bénévent-l'Abbaye.

Bénévent-l’Abbaye,Creuse

Du 05 août au 03 septembre 2023, la Maison des Patrimoines de Bénévent l’Abbaye ouvre ses portes à Jean Luc Bouchaud et son exposition « Balade en dessins ».

« Cette exposition est concentrée sur les paysages et l’abbaye de Bénévent l’Abbaye. C’est pour moi, un point d’honneur à la mettre en valeur. Au cours de cette exposition, vous y trouverez mes ressentis de balades et photos sous diverses saisons au gré de mon inspiration.

Pendant ce voyage en dessins, j’invite les visiteurs à entrer dans mon univers et de s’y balader. ».

2023-08-05 fin : 2023-09-03 18:30:00. EUR.

2 Place de l’Eglise Maison des Patrimoines

Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine



From August 05 to September 03, 2023, the Maison des Patrimoines de Bénévent l’Abbaye opens its doors to Jean Luc Bouchaud and his exhibition « Balade en dessins ».

« This exhibition focuses on the landscapes and abbey of Bénévent l’Abbaye. For me, it’s a point of honor to highlight it. In the course of this exhibition, you’ll find my impressions of walks and photos taken in different seasons, according to my inspiration.

During this journey in drawings, I invite visitors to enter my universe and take a stroll. »

Del 05 de agosto al 03 de septiembre de 2023, la Maison des Patrimoines de Bénévent l’Abbaye abre sus puertas a Jean Luc Bouchaud y su exposición « Balade en dessins ».

« Esta exposición se centra en los paisajes y la abadía de Bénévent l’Abbaye. Para mí, es un honor ponerla de relieve. En el transcurso de esta exposición, encontrarán mis impresiones de paseos y fotos tomadas en diferentes estaciones según mi inspiración.

Durante este viaje a través de mis dibujos, invito a los visitantes a entrar en mi mundo y pasear por él

Vom 05. August bis zum 03. September 2023 öffnet das Maison des Patrimoines de Bénévent l’Abbaye seine Türen für Jean Luc Bouchaud und seine Ausstellung « Balade en dessins » (Spaziergang in Zeichnungen).

« Diese Ausstellung konzentriert sich auf die Landschaft und die Abtei von Bénévent l’Abbaye. Es ist für mich ein Ehrensache, sie in den Vordergrund zu stellen. Im Laufe dieser Ausstellung werden Sie meine Eindrücke von Spaziergängen und Fotos in verschiedenen Jahreszeiten finden, je nach meiner Inspiration.

Während dieser Reise in Zeichnungen lade ich die Besucher ein, in meine Welt einzutreten und dort spazieren zu gehen. »

