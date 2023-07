Découverte de l’architecture romane de l’église abbatiale de Bénévent l’Abbaye 2 Place de l’Eglise Bénévent-l’Abbaye, 4 août 2023, Bénévent-l'Abbaye.

Bénévent-l’Abbaye,Creuse

Partez à la découverte des bâtisseurs de l’architecture romane de l’église abbatiale de Bénévent l’Abbaye ! Chaque découverte dure 45 minutes. Réservation obligatoire : animation.benevent@gmail.com.

2023-08-04 fin : 2023-08-04 . EUR.

2 Place de l’Eglise Maison des Patrimoines

Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Discover the builders of the Romanesque architecture of the abbey church of Bénévent l’Abbaye! Each tour lasts 45 minutes. Booking essential: animation.benevent@gmail.com

Descubra a los constructores de la arquitectura románica de la iglesia abacial de Bénévent l’Abbaye Cada visita dura 45 minutos. Imprescindible reservar: animation.benevent@gmail.com

Gehen Sie auf Entdeckungsreise zu den Erbauern der romanischen Architektur der Abteikirche von Bénévent l’Abbaye! Jede Entdeckung dauert 45 Minuten. Reservierung erforderlich: animation.benevent@gmail.com

Mise à jour le 2023-07-01 par Creuse Tourisme