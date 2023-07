Atelier de sculpture : devenez un sculpteur de bas relief roman 2 Place de l’Église Bénévent-l’Abbaye, 1 août 2023, Bénévent-l'Abbaye.

Bénévent-l’Abbaye,Creuse

Le temps d’un atelier de sculpture de 2h, devenez un sculpteur du Moyen Age et réalisez un bas relief de l’art roman ! Sur réservation : animation.benevent@gmail.com.

2023-08-01 fin : 2023-08-01 17:30:00. EUR.

2 Place de l’Église Maison des Patrimoines

Bénévent-l’Abbaye 23210 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Join us for a 2-hour sculpture workshop and become a medieval sculptor, creating a Romanesque bas-relief! Reservations required: animation.benevent@gmail.com

Durante un taller de escultura de 2 horas, conviértase en un escultor de la Edad Media y cree un bajorrelieve románico Reserva obligatoria: animation.benevent@gmail.com

Werden Sie in einem zweistündigen Bildhauerworkshop zum Bildhauer des Mittelalters und fertigen Sie ein Flachrelief aus der romanischen Kunst an! Mit Voranmeldung: animation.benevent@gmail.com

