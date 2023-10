Marché de Noël Shop-Art 2 Place de la République Pau, 26 novembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Organisé par l’association shop Art !

De nombreux créateurs et artisans seront présents ce jour-là !.

2023-11-26 fin : 2023-11-26 17:00:00. .

2 Place de la République Carreau des Halles

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Organized by the shop Art association!

A host of designers and craftspeople will be on hand that day!

Organizado por la asociación Shop Art

La jornada contará con la presencia de numerosos diseñadores y artesanos

Organisiert von der Vereinigung shop Art!

Zahlreiche Designer und Kunsthandwerker werden an diesem Tag anwesend sein!

