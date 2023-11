Brocante aux Halles de Pau 2 Place de la République Pau, 19 novembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Brocante, venez chiner aux halles et au passage Carnot.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 . EUR.

2 Place de la République Halles de Pau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Brocante, come and bargain-hunt at the Halles and Passage Carnot

Venga a buscar gangas a Les Halles y al Passage Carnot

Trödelmarkt, kommen Sie zum Stöbern in die Markthallen und in die Passage Carnot

Mise à jour le 2023-11-03 par OT Pau