Nocturne aux Halles 2 Place de la République Pau, 26 août 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Nocturne aux Halle. Soirée Salsa avec Sals’n Groove.

2023-08-26 fin : 2023-08-26 19:00:00. EUR.

2 Place de la République Passage Carnot

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Nocturne at the Halle. Salsa evening with Sals’n Groove

Nocturno en el Halle. Noche de salsa con Sals’n Groove

Nocturne aux Halle. Salsa-Abend mit Sals’n Groove

Mise à jour le 2023-07-17 par OT Pau