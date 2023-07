Braderie aux Halles 2 Place de la République Pau, 26 août 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Vide Mangas/Jeunesse au passage Carnot et braderie de livres à la Médiathèque..

2023-08-26 fin : 2023-08-26 19:00:00. EUR.

2 Place de la République Halles de Pau et Passage Carnot

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Vac Vide Mangas/Jeunesse at the Passage Carnot and book sale at the Médiathèque.

Mangas/Vacío de los jóvenes en el Passage Carnot y venta de libros en la Médiathèque.

Vide Mangas/Jeunesse in der Passage Carnot und Bücherflohmarkt in der Mediathek.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT Pau