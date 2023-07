Week-end aux Passage 2 Place de la République Pau, 18 août 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Tout le week-end : Friperie avec The Vintage Disciple

Vendredi 19h30 : Concert chez Aquiu

Dimanche de 9h à 15h : Brocante des Halles et du passage

Dimanche de 11 à 15h : Brunch / concert de Kévin Dénard.

2023-08-18 fin : 2023-08-20 . EUR.

2 Place de la République Halles de Pau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



All weekend long: Thrift shop with The Vintage Disciple

Friday 7.30pm: Concert at Aquiu

Sunday from 9am to 3pm: Brocante des Halles et du passage

Sunday 11am to 3pm: Brunch / concert by Kévin Dénard

Todo el fin de semana: Tienda de segunda mano con The Vintage Disciple

Viernes 19.30 h: Concierto en Aquiu

Domingo de 9:00 a 15:00 h: mercadillo de Halles y Passage

Domingo de 11:00 a 15:00: Brunch / concierto de Kévin Dénard

Das ganze Wochenende : Trödelmarkt mit The Vintage Disciple

Freitag 19:30 Uhr: Konzert bei Aquiu

Sonntag von 9 bis 15 Uhr: Trödelmarkt in den Hallen und in der Passage

Sonntag von 11 bis 15 Uhr: Brunch / Konzert von Kévin Dénard

Mise à jour le 2023-07-17 par OT Pau