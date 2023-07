Chasse au trésor et Maquillage 2 Place de la République Pau, 2 août 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Chasse au trésor de 10h à 12h. Rdv au centre des Halles

Maquillage pour enfants de 11h à 13h.

2023-08-02 fin : 2023-08-02 13:00:00. EUR.

2 Place de la République Halles de Pau

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Treasure hunt from 10am to 12pm. Rdv at center des Halles

Face painting for children from 11am to 1pm

Búsqueda del tesoro de 10.00 a 12.00 horas. Punto de encuentro en el centro de Les Halles

Pintacaras para niños de 11.00 a 13.00 horas

Schatzsuche von 10:00 bis 12:00 Uhr. Treffpunkt: im Zentrum von Les Halles

Kinderschminken von 11:00 bis 13:00 Uhr

