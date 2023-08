Randonnée, dégustation et pique-nique à Hautvillers 2 place de la République Hautvillers, 26 août 2023, Hautvillers.

Hautvillers,Marne

Pour démarrer la rentrée d’un bon pied, nous vous invitons à une randonnée conviviale dans les vignes, sur les hauteurs d’Hautvillers, suivie d’une dégustation de 2 Champagnes présentés par Karen d’Ar.

2023-08-26 fin : 2023-08-26

2 place de la République

Hautvillers 51160 Marne Grand Est



To start the new year off on the right foot, we invite you to a convivial hike in the vineyards, on the heights of Hautvillers, followed by a tasting of 2 Champagnes presented by Karen d’Ar

Para empezar con buen pie el nuevo año, le invitamos a un agradable paseo por los viñedos, en las alturas de Hautvillers, seguido de una degustación de 2 Champagnes presentada por Karen d’Ar

Um den Herbst mit einem guten Fuß zu beginnen, laden wir Sie zu einer geselligen Wanderung durch die Weinberge auf den Anhöhen von Hautvillers ein, gefolgt von einer Verkostung von zwei Champagnern, die von Karen d’Ar

Mise à jour le 2023-08-21 par Office de tourisme de Hautvillers, entre vignes et forêts