Noël à Châteauroux : entre traditions et illuminations 2 Place de la République Châteauroux, 28 décembre 2023, Châteauroux.

Châteauroux,Indre

Visite de la vieille ville de Châteauroux et découvertes des origines de nos traditions de Noël. Ponctué d’une dégustation..

2023-12-28 fin : 2023-12-28 20:00:00. 8 EUR.

2 Place de la République

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire



Visit the old town of Châteauroux and discover the origins of our Christmas traditions. Punctuated by a tasting session.

Visite el casco antiguo de Châteauroux y descubra los orígenes de nuestras tradiciones navideñas. El programa se completa con una degustación.

Besichtigung der Altstadt von Châteauroux und Entdeckung der Ursprünge unserer Weihnachtstraditionen. Punktiert mit einer Verkostung.

Mise à jour le 2023-11-08 par OT Châteauroux Berry Tourisme