Les contes enchantés de Noël 2 Place de la République Châteauroux, 28 décembre 2023, Châteauroux.

Châteauroux,Indre

Laissez notre conteuse illuminer décembre avec de merveilleuses histoires..

2023-12-28 fin : 2023-12-28 17:00:00. 3 EUR.

2 Place de la République

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire



Let our storyteller light up December with wonderful stories.

Deja que nuestro cuentacuentos ilumine diciembre con maravillosas historias.

Lassen Sie unsere Märchenerzählerin den Dezember mit wunderbaren Geschichten erhellen.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT Châteauroux Berry Tourisme